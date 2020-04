Wired Next Fest 2020, from digital to a new world (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, cambia pelle, trasformandosi in un Festival online e onsite della durata di 4 mesi, dal 4 giugno all'11 ottobre. Esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale si confronteranno per raccontare come la scienza, il business, la tecnologia, la ricerca, l’innovazione possano rispondere alle sfide del cambiamento in atto e favorire la ripartenza e lo sviluppo economico e politico del Paese. «I due valori fondativi di Wired sono la “conoscenza” e la “ricerca del cambiamento”. Mai, come negli ultimi anni, la fase storica che stiamo vivendo richiede di metterli al centro dell’attenzione per ripartire dopo la vicenda del coronavirus. Serve riprogettare, costruire e in certi casi resettare le fondamenta dell’economia e ... Leggi su gqitalia Wired Next Fest 2020 : un festival dell’innovazione lungo 4 mesi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, cambia pelle, trasformandosi in unival online e onsite della durata di 4 mesi, dal 4 giugno all'11 ottobre. Esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale si confronteranno per raccontare come la scienza, il business, la tecnologia, la ricerca, l’innovazione possano rispondere alle sfide del cambiamento in atto e favorire la ripartenza e lo sviluppo economico e politico del Paese. «I due valori fondativi disono la “conoscenza” e la “ricerca del cambiamento”. Mai, come negli ultimi anni, la fase storica che stiamo vivendo richiede di metterli al centro dell’attenzione per ripartire dopo la vicenda del coronavirus. Serve riprogettare, costruire e in certi casi resettare le fondamenta dell’economia e ...

