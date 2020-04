Uomini e Donne | Ida Platano chiede scusa ai follower | ecco perché News sul suo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nella puntata di “” di oggi, venerdì 24 aprile, rivedremo in collegamento Skype Idae Riccardo Guarnieri. La coppia sarà sempre pronta a sostenere e a consigliare Gemma Galgani, grande amica di Ida. Anche l’ex dama del Trono Over è sempre molto apprezzata dal pubblico. Quest’ultimo continua a seguire su Instagram lei e la sua travagliata storia d’amore con Riccardo, che finalmente sembra essersi stabilizzata dopo tanta sofferenza. I fan si preoccupano molto di come stia Ida, in questo periodo di quarantena ma non solo, e lei ne ha approfittato perrsi di cuore con loro: perché mai? Semplicemente perché le scrivono in tanti e, con suo grande dispiacere non riesce a rispondere a tutti! E facendo riferimento all’emergenza sanitaria, ha dichiarato: “Sicuramente questo è un momento ...