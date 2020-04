Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 17 | 10

(Di venerdì 24 aprile 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno i carabinieri del NAS hanno perquisito gli uffici della RSA di Mombretto di Mediglia in provincia di Milano al centro di un’indagine della procura di Lodi per i contadini morti nella struttura ci sono indagati vertici e responsabile del Pio Albergo Trivulzio oltre al direttore generale Giuseppe calicchio e l’inchiesta periferia e omicidio colposo della procura di Milano almeno 5 giorni distribuzione un Pubblica sul suo sito il bollettino Quotidiano su malattie contatti operatori denunciano gli anziani continuano a morire proseguono ancora gli spostamenti dei pazienti prende parti che mi addormento qualche settimana fa sarebbe stato impensabile decidere di avere un fondo comune per la rinascita è questo il commento del commissario Luigi di leoni che ...

Aosta - Si tratta di due donne. Prosegue la crescita dei guariti, 361 in tutto, 30 in più di ieri. A questi si aggiungono altri 256 guariti clinicamente, 61 in più di ieri, a cui però non è stato ...Situazione che non ha visto nessun decesso nelle ultime 24 ore, il che mantiene il bilancio complessivo delle vittime a 127 – 65 uomini e 62 donne -, 77 dei quali sono morti in ospedale e 50 sul ...