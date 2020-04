Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via

Leggi su agi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Giovanni Tommasino "è una montagna di bontà", immaginava in un tema di bambina la figlia Ileana. Una montagna che si spostava ovunque per i suoi pazienti, seguendo la linea blu dell'orizzonte della sua Castellamare di Stabia. "Non esistevano orari, feste, domeniche per fermarti. Ti chiamavano e tu correvi!" Di passo svelto, "sei andato contro ...