Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia. Borse europee in ribasso (Di venerdì 24 aprile 2020) Le stime di Standard and Poor’s sul Pil italiano sono state riviste a ribasso. rating confermato. ROMA – Le stime di Standard and Poor’s sul Pil italiano sono state riviste al ribasso. Secondo quanto precisato dall’agenzia, che ha confermato il rating BBB con outlook negativo, la crescita del nostro Paese nel 2020 sarà del -9,9%, con un rimbalzo nel 2021 di +6,4%. Il deficit salirà a 6,3% con un debito vicino al 153%. “Le tempistiche – precisano dall’agenzia di rating americana – e la forma di ripresa restano incerte”. Previsto un tasso di disoccupazione dell’11,2%. Piazza Affari chiude in rosso Le stime S&P sono arrivate dopo la chiusura della Borsa europea che non ha preso bene l’accordo europeo. Piazza Affari al termine della seduta ha registrato un -0,89%. La migliore degli indici del ... Leggi su newsmondo Standard & Poor’s conferma rating Italia : BBB con outlook negativo

