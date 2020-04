Sette anni fa se ne andava Teodoro Buontempo, l’uomo di cui tutti avrebbero voluto essere amici (Di venerdì 24 aprile 2020) Cosa si può dire di Teodoro Buontempo che in questi lunghi Sette anni dalla sua scomparsa non sia stato ancora detto? Forse ancora tantissimo, perché lui era una presenza costante a Roma, conosceva tutti quelli della comunità missina, ma proprio tutti. Forse nessun altro esponente politico aveva una serie di contatti così capillare e anche così radicata come aveva lui. E non certo per le cariche o il ruolo, no. Lui da sempre aveva buoni rapporti con tutti, godeva da sempre della fiducia di tutti in ogni quartiere, dal Tiburtino ai Parioli, ovunque andasse era ascoltato e aiutato. Buontempo trovava amici ovunque Questa forse fu la cosa che più lo caratterizzò, questo suo avere “buona stampa” ovunque. Qualunque iniziativa volesse intraprendere, c’era sempore qualcuno che si metteva a disposizione, qualcun altro che gli ... Leggi su secoloditalia Coronavirus si è diffuso a settembre (e non da Wuhan) : tre ceppi - maxistudio britannico

Borsa - tonfo di Piazza Affari. Prezzo dell’oro ai massimi da sette anni

Vaccino italo-britannico - a fine aprile i primi test sull'uomo. Da settembre potrà curare medici e infermieri (Di venerdì 24 aprile 2020) Cosa si può dire diche in questi lunghidalla sua scomparsa non sia stato ancora detto? Forse ancora tantissimo, perché lui era una presenza costante a Roma, conoscevaquelli della comunità missina, ma proprio. Forse nessun altro esponente politico aveva una serie di contatti così capillare e anche così radicata come aveva lui. E non certo per le cariche o il ruolo, no. Lui da sempre aveva buoni rapporti con, godeva da sempre della fiducia diin ogni quartiere, dal Tiburtino ai Parioli, ovunque andasse era ascoltato e aiutato.trovava amici ovunque Questa forse fu la cosa che più lo caratterizzò, questo suo avere “buona stampa” ovunque. Qualunque iniziativa volesse intraprendere, c’era sempore qualcuno che si metteva a disposizione, qualcun altro che gli ...

Corriere : Era immigrata da El Salvador per cercare fortuna. Ma incontrò l’uomo sbagliato: il suo corpo fu trovato nel sottosc… - soloio0509 : RT @gustinicchi: 2022 SE TUTTO VA BENE! 'Angela Merkel ha espresso disaccordo su come finanziare il Recovery Fund, 'se con sussidi o pres… - Lucil1Luciana : RT @gustinicchi: 2022 SE TUTTO VA BENE! 'Angela Merkel ha espresso disaccordo su come finanziare il Recovery Fund, 'se con sussidi o pres… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Sette anni fa se ne andava Teodoro Buontempo, l’uomo di cui tutti avrebbero voluto essere amici - SecolodItalia1 : Sette anni fa se ne andava Teodoro Buontempo, l’uomo di cui tutti avrebbero voluto essere amici… -

Ultime Notizie dalla rete : Sette anni Sette anni fa se ne andava Teodoro Buontempo, l'uomo di cui tutti avrebbero voluto essere... Secolo d'Italia Shakira: laurea in filosofia durante la quarantena

La cantante in questo momento sta trascorrendo la quarantena a Barcellona insieme al marito Gerard Piqué, e i due figli, Sasha di cinque anni e Milan di sette anni. Nonostante i molteplici impegni ...

Sette anni fa il poker di Lewandowski contro il Real Madrid [VIDEO]

Sono passati sette anni da quella notte in cui l’attaccante polacco del Borussia Dortmund annichilì il Real Madrid in semifinale di Champions League. DORTMUND – Sono passati già sette anni da quella ...

La cantante in questo momento sta trascorrendo la quarantena a Barcellona insieme al marito Gerard Piqué, e i due figli, Sasha di cinque anni e Milan di sette anni. Nonostante i molteplici impegni ...Sono passati sette anni da quella notte in cui l’attaccante polacco del Borussia Dortmund annichilì il Real Madrid in semifinale di Champions League. DORTMUND – Sono passati già sette anni da quella ...