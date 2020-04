Salerno | omaggio alla lapide dei caduti per la giornata del 25 aprile

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Domani in occasione delladel 25, alle ore 8.30 il Sindaco diVincenzo Napoli, il Presidente della Provincia Michele Strianese, il Presidente Anpi Ubaldo Baldi, i segretari CGIL, CISL, UIL di fronte a Palazzo S.Agostino renderannoche onora iper la Libertà e la Democrazia. Non sono previsti discorsi, ma solo ed esclusivamente qualche momento di raccoglimento.Per evitare assembramenti, non è prevista la presenza di altri rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini. L'articolodeiper ladel 25proviene da Anteprima24.it.

