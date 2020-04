Riceve pelli ordinate ma non salda il conto | denunciata imprenditrice

Leggi su anteprima24

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato una 33enne per truffa. Protagonista della disavventura la titolare di un'impresa conciaria di Solofra. Qualche mese fa la dittava un ordine di acquisto da un'azienda toscana. Tutto sembrava in regola ma, ricevuta la merce, il cliente non provvedeva are ildi 4mila euro, precedentemente concordato. Solo a questo punto la vittima non esitava a sporgere denuncia. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare la presunta responsabile: un'della provincia di Firenze per la quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.