Quando parla Giuseppe Conte e cosa dirà? I tempi slittano, possibile discorso il 26 aprile, orario e tv (Di venerdì 24 aprile 2020) L'attesissimo discorso di Giuseppe Conte agli italiani potrebbe slittare di un giorno, per la precisione a domenica 26 aprile. Una conferenza stampa in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri annuncerà le modalità di svolgimento dell'agognata Fase 2, ovvero quella di convivenza con il Covid-19. Dal 4 maggio l'Italia ripartirà gradualmente, ma alcuni settori potrebbero riaprire sin da lunedì 27 aprile. Giuseppe Conte, nei giorni scorsi, aveva annunciato che il messaggio al popolo sarebbe pervenuto entro questo fine settimana. Inizialmente sembrava profilarsi un ballottaggio tra oggi (24/4) ed il 25 aprile. In particolare la data della Liberazione avrebbe assunto una valenza altamente simbolica: dall'affrancamento dell'occupazione nazista e del regime fascista a quello dalla quarantena per il Coronavirus. Secondo quanto ...

