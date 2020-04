Muore bimba di 1 anno per polmonite, eseguito il tampone (Di venerdì 24 aprile 2020) Una bambina di un anno è morta ieri all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Non è ancora certo se si tratta di un caso di Coronavirus. Sulla piccola è stato eseguito il tampone post mortem. La tragedia si è consumata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, nel primo pomeriggio di ieri. La bambina sarebbe giunta in ospedale in gravissime condizioni. La piccola aveva febbre alta e poco dopo l’ingresso, mentre veniva sottoposta ad accertamenti sanitari, la piccina — un anno appena — è morta. La bambina era figlia di immigrati ed era già ricoverata nel reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio giorni prima. Aveva una polmonite. Ha risposto bene alla cura di antibiotici, il tampone Covid-19 è risultato negativo e quando i medici l’hanno ritenuta guarita è stata ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - muore bimba di 5 anni a Detroit

Bimba di 5 anni muore per Coronavirus un mese dopo i primi sintomi

Coronavirus - bimba di 5 anni muore dopo 1 mese dai primi sintomi (Di venerdì 24 aprile 2020) Una bambina di unè morta ieri all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Non è ancora certo se si tratta di un caso di Coronavirus. Sulla piccola è statoilpost mortem. La tragedia si è consumata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, nel primo pomeriggio di ieri. La bambina sarebbe giunta in ospedale in gravissime condizioni. La piccola aveva febbre alta e poco dopo l’ingresso, mentre veniva sottoposta ad accertamenti sanitari, la piccina — unappena — è morta. La bambina era figlia di immigrati ed era già ricoverata nel reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio giorni prima. Aveva una. Ha risposto bene alla cura di antibiotici, ilCovid-19 è risultato negativo e quando i medici l’hritenuta guarita è stata ...

enzobottone64 : RT @fanpage: Dramma ad Agrigento, bimba di un anno muore per polmonite in ospedale: eseguito il tampone #24aprile - IlFattoNisseno : Coronavirus, Agrigento. Muore bimba di un anno in ospedale, eseguito tampone - mixc7 : RT @fanpage: Dramma ad Agrigento, bimba di un anno muore per polmonite in ospedale: eseguito il tampone #24aprile - Maferba6 : RT @fanpage: Dramma ad Agrigento, bimba di un anno muore per polmonite in ospedale: eseguito il tampone #24aprile - fanpage : Dramma ad Agrigento, bimba di un anno muore per polmonite in ospedale: eseguito il tampone #24aprile -