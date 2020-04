Maldini | “bisogna riprendere la stagione o sarà un disastro Sono il giocatore più

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Altro appuntamento con le dirette su Instagram di Bobo Vieri, ospite uno dei difensori più forti della storia del calcio: Paolo. L’attuale dirigente del Milan si è raccontato tra passato e presente. “ilpiù perdente della storia. Ho vinto tanto ma non ho mai accettato le finali perse. In nazionale ho avuto grandi occasioni ma ho perso anche lì. Nel 2006 Lippi mi chiese di andare ai Mondiali e risposi di no: poi hanno vinto e ho pensato di essere uno sfigato. Il mio momento più brutto? Quando siamo usciti dal campo di Marsiglia per le luci spente, c’era molta confusione”. Il presente: “Quando Leo mi ha detto che se ne sarebbe andato ho pensato di rimanere solo. Da quando miportato a capo della direzione sportiva mitrovato a mio agio, avendo anche Boban e Massara. Non ho ...