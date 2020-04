Luca Zaia, spifferi e sospetti per Mr 80% (Di venerdì 24 aprile 2020) E’ il presidente che ha reagito meglio all’emergenza Covid-19, nella sua Regione ha un consenso che è quasi plebiscitario. Tanto che, secondo un sondaggio della maga dei numeri Alessandra Ghisleri (Euromedia Reasearch), Luca Zaia ha un indice di gradimento che si attesta all’80,5%. Un numero significativo che in rapporto alla popolazione non è dissimile a quello della cancelliera tedesca Angela Merkel. L’altra Lega di Zaia non è più una fantasia ma è sempre più una realtà. Si muove in silenzio il doge, nato e cresciuto in una famiglia democristianissima, il diversamente leghista che preferisce rispondere non con le parole, ma con i fatti. E non a caso da quando è esplosa questa pandemia dalle parti di via Bellerio alti dirigenti che si trincerano dietro l’anonimato fanno un ragionamento che più ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture : dai cimiteri al cibo d’asporto

Luca Zaia non aspetta Conte

