Istituto Superiore di Sanità: “Netto miglioramento, ma serve cautela” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Il contagio si sta fermando, ma la battaglia con il Coronavirus non è ancora vinta”. La narrativa è molto cauta durante la conferenza stampa dell’Istituto Superiore di sanità (Iss) di oggi, venerdì 24 aprile. Il presidente Silvio Brusaferro fa il punto della situazione sul Coronavirus in Italia insieme al direttore del dipartimento di Malattie infettive Giovanni Rezza e al dottor Giorgio Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità. Ogni settimana si tiene infatti l’incontro con la stampa per analizzare l’evoluzione di un’epidemia che ancora non conosciamo perfettamente. La cautela è veramente il tema del giorno: “Dobbiamo muoverci passo dopo passo – dice Brusaferro – perché la situazione è nettamente migliorata ma dobbiamo tenere conto che il virus circola ancora, e ... Leggi su tpi Istituto Superiore di Sanità : “Il Coronavirus a 37 gradi resiste un giorno - a 27 una settimana”

Come fare la spesa in sicurezza? Le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità

Coronavirus - tracce di Rna nelle acque di scarico di Roma e Milano : la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità (Di venerdì 24 aprile 2020) “Il contagio si sta fermando, ma la battaglia con il Coronavirus non è ancora vinta”. La narrativa è molto cauta durante la conferenza stampa dell’di sanità (Iss) di oggi, venerdì 24 aprile. Il presidente Silvio Brusaferro fa il punto della situazione sul Coronavirus in Italia insieme al direttore del dipartimento di Malattie infettive Giovanni Rezza e al dottor Giorgio Locatelli del Consigliodi Sanità. Ogni settimana si tiene infatti l’incontro con la stampa per analizzare l’evoluzione di un’epidemia che ancora non conosciamo perfettamente. La cautela è veramente il tema del giorno: “Dobbiamo muoverci passo dopo passo – dice Brusaferro – perché la situazione è nettamente migliorata ma dobbiamo tenere conto che il virus circola ancora, e ...

LaStampa : Istituto superiore di sanità: tracce di Rna coronavirus nelle acque di scarico a Roma e Milano, sono “spia” di foco… - fanpage : ULTIM'ORA Presenza di Covid -19 nelle fogne italiane. A dirlo è l'istituto superiore della sanità #22aprile - LegaSalvini : MORTI NELLE RSA PER COVID, IN EMILIA ROMAGNA DATI PEGGIORI D'ITALIA LO RIPORTA L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ NELL'… - ilapazzagioia : RT @rtl1025: ?? 'Aumenta numero di telefonate di giocatori d'#azzardo in preda a crisi di astinenza al numero verde di Istituto Superiore di… - enmorlicchio : RT @rtl1025: ?? 'Aumenta numero di telefonate di giocatori d'#azzardo in preda a crisi di astinenza al numero verde di Istituto Superiore di… -