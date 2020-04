Inter forte su Giroud | se arriva il francese | i nerazzurri molleranno Mertens

lena_stefano : @notiziariointer All #Inter ci vuole un giocatore veloce con tecnica e dribbling secco...uno che apre le difese forte nell' 1vs1 . - massimo_macs : Per questa squadra sacrificherei #Skriniar, a malincuore, ma lo farei Sarebbe un #Inter molto più forte, giovane,… - AdrianoFCI1908 : @Nunambro1 @Emanuelelandi3 @pisto_gol che ci vuoi fare,c’è chi quando era forte dominava e vinceva tutto e c’è chi… - giorgiomaresi : @Amookeena @MPAPA090 Mettiamoci pure che , IL GATTO e LA VOLPE di Milano, fecero TOGLIERE Nedved , che in quel mom… - giovannibrenteg : L’Inter dello scudetto 2008 era talmente forte da tenere Pelé in panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Inter forte Conte pensa a un’Inter che esalti Eriksen: c’è la suggestione più forte. Pure le scelte di mercato… fcinter1908 Zanetti a Vieri: "Lautaro è felice all'Inter, con Conte è cresciuto tanto"

Ma tra di noi c'era comunque una bella atmosfera". Un feeling che Vieri oggi rivede nell'Inter di Conte: "Secondo me Lautaro e Lukaku formano la coppia più forte d'Europa". Zanetti spiega: "Frutto del ...

“Un quarto d’ora con Sempione News”. Intervista a Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona Onlus

Fondazione Ticino Olona Onlus, in prima linea per sostenere chi è in difficoltà in questo momento di emergenza sanitaria. “Una bella esperienza”, il commento del Presidente Forte. Legnano – “L’arrivo ...

Ma tra di noi c'era comunque una bella atmosfera". Un feeling che Vieri oggi rivede nell'Inter di Conte: "Secondo me Lautaro e Lukaku formano la coppia più forte d'Europa". Zanetti spiega: "Frutto del ...Fondazione Ticino Olona Onlus, in prima linea per sostenere chi è in difficoltà in questo momento di emergenza sanitaria. “Una bella esperienza”, il commento del Presidente Forte. Legnano – “L’arrivo ...