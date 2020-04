INGV: “E’ online la versione 3.1 di ITACA, l’archivio italiano delle forme d’onda accelerometriche” (Di venerdì 24 aprile 2020) “ITACA (ITalian ACcelerometric Archive) è l’archivio italiano delle forme d’onda accelerometriche, sviluppato e mantenuto nell’ambito delle convenzione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Dipartimento della Protezione Civile (DPC). Le registrazioni sono acquisite in prevalenza dalle due reti di monitoraggio nazionali: Rete Accelerometrica Nazionale (RAN), gestita dal DPC, e Rete Sismica Nazionale (RSN), gestita dall’INGV. Contribuiscono all’archivio anche i dati di reti internazionali, regionali o temporanee, gestite da varie istituzioni pubbliche”, si legge sul portale INGVterremoti. “L´obiettivo di ITACA è quello di distribuire e rendere accessibile la più completa collezione di registrazioni accelerometriche relative ad eventi sismici ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 24 aprile 2020) “(ITalian ACcelerometric Archive) è l’archiviod’onda accelerometriche, sviluppato e mantenuto nell’ambitoconvenzione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () e il Dipartimento della Protezione Civile (DPC). Le registrazioni sono acquisite in prevalenza dalle due reti di monitoraggio nazionali: Rete Accelerometrica Nazionale (RAN), gestita dal DPC, e Rete Sismica Nazionale (RSN), gestita dall’. Contribuiscono all’archivio anche i dati di reti internazionali, regionali o temporanee, gestite da varie istituzioni pubbliche”, si legge sul portaleterremoti. “L´obiettivo diè quello di distribuire e rendere accessibile la più completa collezione di registrazioni accelerometriche relative ad eventi sismici ...

