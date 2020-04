«In Lombardia contagi già a gennaio» «Curva in discesa | ma battaglia non vinta»

fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuov… - RegLombardia : #LNews #Coronavirus il #trend dei #contagi #ricoveri #decessi in #Lombardia al 23 aprile spiegato da @lubass82 ??… - marattin : Continua la discesa dei ricoverati in terapia intensiva. Numero di individui attualmente positivi molto basso oggi… - IlSedutomulo : @Kendrene17 @ferrix88 @paoloroversi Credo andrebbe differenziata la #Fase2. Alcune regioni che hanno saputo bloccar… - alessandro_cda : L'inviata Elena Testi sulla fase 2 in Lombardia: 'Fase 2 più vicina? No, è un miracolo!' E ci credo... con quasi mi… -

Lombardia contagi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia contagi