Il cuore grande di Mertens | dona la maglia del record in beneficenza | “Mi sento

(Di venerdì 24 aprile 2020) Drieshato ladi Napoli-Barcellona alla Fondazione Cannavaro-Ferrara per aiutare le persone bisognose durante l’emergenza Coronavirus. “Anche io minapoletano, e voglio aiutare la fondazione Cannavaro-Ferrara e voglio mettere questadella partita Napoli-Barcellona, dove ho fattoinsieme con Hamsik”. Con questo messaggio e un video, Driesha annunciato di averto ladeldi gol nella sfida Napoli-Barcellona alla fondazione Cannavaro-Ferrara per le famiglie più bisognose, le persone fragili e i senzatetto durante l’emergenza coronavirus. https://www.2anews.it/wp-content/uploads/2020/04/VIDEO--“Anche-io-mi--napoletano...”.mp4 L'articolo Ildiladelin: “Minapoletano, voglio aiutare” proviene da 2A ...

FMCastaldo : L'opposizione ha dimostrato di non avere a cuore l'interesse nazionale. Dal #M5S massimo sostegno a… - Anna_Cata7 : @mariobianchi18 @tomhanks dal cuore grande ?? - __ayraa__ : RT @IR0NLANG: Tra l’altro quando sul grande schermo, durante i titoli di coda, apparve il nome di Robert Downey Jr, tutta la sala iniziò ad… - Tizzy44196287 : @RAFFAEL07976412 @MDragonil Lo sanno.. ma sanno anche che hanno anche un cuore grande... - GraceCornejo23 : RT @AnnaLepore62: Sei sempre un grande ragazzo con un grande cuore ? gentile umile e giusto in tutti i sensi, xciò tutto il mondo ti amaaa… -

Ultime Notizie dalla rete : cuore grande

gonews

Una giornata dedicata all’attaccante del Napoli, interamente dedicata ai suoi (tanti) gol con la maglia azzurra: quei colori che il nazionale belga porta addosso dal giugno 2013 ...non sapevo chi fosse la signora Barbara D’Urso come, del resto, non so di tanti altri personaggi illustri, tipo i cantambanchi frequentatori del “Grande Fratello” e compagnia ... ad esempio – che la ...