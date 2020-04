Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein: “Video di due anni fa, all’epoca non sapevo” (Di venerdì 24 aprile 2020) Negli ultimi giorni si è creata molta tensione, soprattutto sui social, riguardo le frasi di Ellen Pompeo su Harvey Weinstein. L’ attrice protagonista di Grey’s Anatomy aveva parlato evitando di condannare la condotta dell’ex uomo d’oro di Hollywood: “Non ha fatto nulla di inappropriato nei miei confronti. Se lo avesse fatto, avrei preso un bicchiere e glielo avrei lanciato in faccia. Dobbiamo decidere noi quali compromessi siamo disposti ad accettare, un ballo si balla in due”. Frasi molto gravi, specie dopo la condanna per 23 anni ricevuta da Harvey Weinstein per violenze appena un mese fa. In pochi però hanno precisato che il video risale a un Q&A presso la Oxford Union risalente al 2008. Nel video risalito agli albori della cronaca Ellen Pompeo risponde a una precisa domanda su cosa ne pensasse del movimento Me ... Leggi su giornalettismo Ellen Pompeo nella bufera per aver difeso Weinstein : "Il tango si balla in due" -

Ellen Pompeo nella bufera : “Gli avrei spaccato un bicchiere in faccia”

Grey’s Anatomy - le parole di Ellen Pompeo sulla violenza sulle donne fanno infuriare le sue fan : “Povera stron*a” (Di venerdì 24 aprile 2020) Negli ultimi giorni si è creata molta tensione, soprattutto sui social, riguardo le frasi disu Harvey. L’ attrice protagonista di Grey’s Anatomy aveva parlato evitando di condannare la condotta dell’ex uomo d’oro di Hollywood: “Non ha fatto nulla di inappropriato nei miei confronti. Se lo avesse fatto, avrei preso un bicchiere e glielo avrei lanciato in faccia. Dobbiamo decidere noi quali compromessi siamo disposti ad accettare, un ballo si balla in due”. Frasi molto gravi, specie dopo la condanna per 23ricevuta da Harveyper violenze appena un mese fa. In pochi però hanno precisato che il video risale a un Q&A presso la Oxford Union risalente al 2008. Nel video risalito agli albori della cronacarisponde a una precisa domanda su cosa ne pensasse del movimento Me ...

bixscuitman : RT @tznmyking: dopo le dichiarazioni di Ellen Pompeo, vorrei riportare alla luce questo discorso di Giulia Valentina perché è giusto così. - billsvodka : RT @tznmyking: dopo le dichiarazioni di Ellen Pompeo, vorrei riportare alla luce questo discorso di Giulia Valentina perché è giusto così. - attachedtoyouth : RT @gravityfucks: ellen pompeo poteva letteralmente dire qualsiasi cosa ma ha preferito dare la colpa alle donne per i loro atteggiamenti.… - iloveyou30OO : RT @Una_Gioia_Mai: In un mondo di Ellen Pompeo siate Emma Watson - iloveyou30OO : RT @darveyfeels_: Se non avessi visto il video avrei faticato a credere che Ellen Pompeo avesse potuto fare quelle dichiarazioni. Sono incr… -