De Luca | “Non partiremo con i test sierologici prima di avere la validazione dell’Iss”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il Presidente della Regione Campania Dein conferenza stampa per discutere della fase 2 La fase due significa riaprire le attività ordinarie degli ospedali avendo realizzato ospedali dedicati al covid. Grazie a Dio c’è una pressione molto minore sulle terapie intensive, abbiamo realizzato reparti completamente dedicati al covid e anche ospedali. Questo ci consente ditranquillità per l’autunno e ci consente da fine aprile di far ripartire l’attività ordinaria negli ospedali. Abbiamo accantonato problemi che vanno affrontarti. Un cittadino che ha avuto un infarto o un ictus deve poter ricevere cure e interventi chirurgici. Dopo queste esperienze credo che abbiamo compreso che gli ospedali sicuri sono in Campania Secondo obiettivo è quello di sviluppare una campagna di accertamenti per affrontare definitivamente i ...