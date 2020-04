Crimi contro i dissidenti M5s: "Voti in dissenso non più tollerati" (Di venerdì 24 aprile 2020) Ecco Vito Crimi. Se la prende con i sette dissidenti M5s, che ancora una volta come per un riflesso condizionato tipicamente grillino creano scompiglio nella maggioranza in Parlamento e confermano la confusione del momento: “Azioni come quelle del voto in dissenso sul Meccanismo europeo di stabilità non possono essere più tollerate, sarebbe irrispettoso verso chi fa gioco di squadra”.Il reggente grillino, che avrebbe dovuto traghettare il Movimento 5 Stelle solo per pochi mesi, e che ora si ritrova a fare il capo politico fino a data da destinarsi, alza la voce contro chi in aula si è spinto fino a votare un ordine del giorno di Fratelli d’Italia perché “rispetta il nostro programma”. Impensabile poco tempo fa. Fumo negli occhi per i governisti grillini che, per evitare stravolgimenti interni con relative ripercussioni sul ... Leggi su huffingtonpost Mozione di sfiducia Lega a Gualtieri per Mes/ "Ha commesso crimine contro l'Italia"

