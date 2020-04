Clima, uno sciopero diverso ma uguale (Di venerdì 24 aprile 2020) Per dirla con Nanni Moretti, il quinto sciopero globale sul Clima sarà diverso ma uguale agli altri. diverso perché a causa dell’emergenza coronavirus in tutto il mondo non si vedranno le piazze e le strade piene delle ragazze e dei ragazzi dei Fridays for future. uguale agli altri perché le rivendicazioni accorate dei giovani ai potenti della Terra sono sempre le stesse, come da un anno a questa parte.Questo sciopero particolare, animato attraverso i pc, i tablet e gli smartphone, sarà anche l’occasione per ricordare che l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha diverse analogie con quella Climatica. Innanzitutto sono entrambe causate da attività umane assolutamente da evitare: la prima dal contatto improvvido con alcune specie animali, la seconda dalla combustione inquinante di petrolio, carbone e gas.Sia l’una che ... Leggi su huffingtonpost Wwf e la campagna #UnOraperlaTerra : domani luci spente per 60 minuti contro il cambiamento climatico

Coronavirus - la diretta – Conte : “Lo Stato non lascerà solo nessuno”. 159 anni fa l’Italia unita - Mattarella : “In questo clima di difficoltà è necessaria l’unità dei cittadini intorno a valori della Costituzione”

Il cambiamento climatico sta riducendo drasticamente il numero dei pesci in mare e negli oceani. Ognuno di noi può fare qualcosa (Di venerdì 24 aprile 2020) Per dirla con Nanni Moretti, il quintoglobale sulsaràmaagli altri.perché a causa dell’emergenza coronavirus in tutto il mondo non si vedranno le piazze e le strade piene delle ragazze e dei ragazzi dei Fridays for future.agli altri perché le rivendicazioni accorate dei giovani ai potenti della Terra sono sempre le stesse, come da un anno a questa parte.Questoparticolare, animato attraverso i pc, i tablet e gli smartphone, sarà anche l’occasione per ricordare che l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha diverse analogie con quellatica. Innanzitutto sono entrambe causate da attività umane assolutamente da evitare: la prima dal contatto improvvido con alcune specie animali, la seconda dalla combustione inquinante di petrolio, carbone e gas.Sia l’una che ...

NicolaPorro : Stiamo assistendo a scene in cui il cittadino si sostituisce all’autorità e pensa, non si sa bene in base a quale d… - RaiNews : Uno studio dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del #CNR analizza la possibile correlazione tra l'in… - Corriere : Dall’antichità a oggi lo schema è sempre lo stesso: ogni volta che è avvenuto uno spillover, il salto di specie che… - Majden3 : RT @matteoricci: Oggi ho ricevuto questa lettera a casa. Credo sia uno dei segnali del pericoloso clima di odio politico che questa fase st… - samaritan373 : RT @matteoricci: Oggi ho ricevuto questa lettera a casa. Credo sia uno dei segnali del pericoloso clima di odio politico che questa fase st… -