CALCIO | RIPRESA ALLENAMENTI Malagò | Lunedi protocollo a Spadafora | sul calcio

Ultime Notizie dalla rete : CALCIO RIPRESA Calcio - Ripresa, Sibilia insiste... ma non troppo La Voce di Mantova MENTAL COACH A FV, CALCIO FALSATO! PENALIZZATE PIAZZE COME FIRENZE. PER LA PAURA...

Chi meglio di lui può aiutare a capire che tipo di problemi creano ai calciatori questo lungo stop del campionato e questa ripresa così diversa dal solito? "Questo lungo stop crea due tipi di problemi ...

CONI, Malagò: «Lunedì Spadafora avrà il fascicolo per la ripresa»

Dopo momenti di scontro con il presidente della Federcalcio, anche Giovanni Malagò sembrerebbe aver preso la decisione che lo sport italiano debba continuare. In mattinata a Radio Due il presidente ...

