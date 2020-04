Bonus affitto a Roma: nessun avviso pubblico e graduatorie invisibili, il Pd: “L’assessore chieda scusa” (Di venerdì 24 aprile 2020) Dello stato di gravità in cui riversa l’emergenza abitativa nella Capitale, abbiamo parlato più volte, così come, delle iniziative intraprese a sostegno della fasce sociali maggiormente esposte in questo momenti di gravissima crisi economica. In tal contesto si inserisce la ‘lodevole’ iniziativa di dare una mano ai nuclei famiglia in difficoltà attraverso il cosiddetto Bonus affitto. Tuttavia, come c’è stato modo di vedere, anche questa misura ha finito per creare ‘mal di pancia’ tra le opposte fazioni politiche, col rischio – ancora una volta – di andare poi a penalizzare proprio coloro che erano stati destinati invece a poterne godere. E’ capitato infatti che a molte persone sia stata contestata la modalità della domanda (ovvero, l’esatta ‘dicitura’), semplicemente per un ... Leggi su italiasera Bonus affitto - Vivarelli : lavoriamo seriamente - sciacallaggio Valeriani

Coronavirus - dalla Regione Lazio 43 milioni di bonus affitto per le famiglie in difficoltà

Bonus affitto negozi marzo 2020 : a chi spetta per coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) Dello stato di gravità in cui riversa l’emergenza abitativa nella Capitale, abbiamo parlato più volte, così come, delle iniziative intraprese a sostegno della fasce sociali maggiormente esposte in questo momenti di gravissima crisi economica. In tal contesto si inserisce la ‘lodevole’ iniziativa di dare una mano ai nuclei famiglia in difficoltà attraverso il cosiddetto. Tuttavia, come c’è stato modo di vedere, anche questa misura ha finito per creare ‘mal di pancia’ tra le opposte fazioni politiche, col rischio – ancora una volta – di andare poi a penalizzare proprio coloro che erano stati destinati invece a poterne godere. E’ capitato infatti che a molte persone sia stata contestata la modalità della domanda (ovvero, l’esatta ‘dicitura’), semplicemente per un ...

Amelie2490 : @INPS_it ma il pagamento del bonus dei 600€ è bloccato? Fatemi capire. Bollette, affitto e assicurazione della macc… - italiaserait : Bonus affitto a Roma: nessun avviso pubblico e graduatorie invisibili, il Pd: “L’assessore chieda scusa”… - NapoliToday : #Economia Piano socio economico Campania, 6,5 milioni di euro per sostegno affitto abitazioni… - nicoladauria : Bonus affitto abitazione principale. Ecco quanto spetta e come fare per riceverlo - InfoFiscale : Bonus affitto per gli studi professionali, contributo del 50% per i commercialisti -