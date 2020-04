A Roma tre ore di sperimentazione della Fase 2 per la metro

(Di venerdì 24 aprile 2020) È iniziata alle 7 ed è finita alle 10 la primasulla nuova modalità di mobilità sullaa di, test preliminare per la2. Laha riguardato la fermata San Giovanni delle linee A e C.Per contingentare i flussi nelle tre ore dii passeggeri sono stati fatti entrare da un ingresso e uscire da un altro. Provvedimento adottato per entrambe le linee. Nella sotto stazione è stato inoltre chiuso il canale di collegamento tra le due linee per evitare che i passeggeri si incrociassero creando assembramenti. Agli ingressi personale permetteva l’entrata di 30 passeggeri ogni 3 minuti e ogni convoglio doveva avere un totale di massimo 150 passeggeri.Sulla banchina alcune strisce blu con pallini garantiscono la distanza di sicurezza che devono tenere gli utenti.

