VIVI E LASCIA VIVERE, anticipazioni seconda puntata di giovedì 30 aprile 2020 (Di giovedì 23 aprile 2020) Giovedì 30 aprile 2020, su Rai 1, va in onda in prima serata la seconda puntata della fiction VIVI e LASCIA VIVERE, con Elena Sofia Ricci. Ecco le anticipazioni e la trama:Leggi anche: Il segreto, Beautiful, Una Vita: cosa succede venerdì 24 aprile 2020, anticipazioniGrazie all’aiuto di Toni, Laura apre un’attività di street food e cerca di farla funzionare, ma le cose non vanno proprio come la nostra protagonista si aspettava… Cresce la tensione tra Giada e Laura, mentre quest’ultima scopre che Marilù non le ha raccontato tutta la verità; a quel punto, Laura prende una decisione… Laura coinvolge Marilù nella sua attività… Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli… Giada ha un aspro litigio con la madre. Di conseguenza, Laura inizia a temere che Giada voglia andarsene di casa… Tutte ... Leggi su tvsoap Vivi e lascia vivere - diretta prima puntata

Massimo Ghini è Toni/ "Personaggio ambiguo - con luci e ombre" (Vivi e lascia vivere)

Vivi e lascia Vivere : tutti i personaggi (Di giovedì 23 aprile 2020) Giovedì 30, su Rai 1, va in onda in prima serata ladella fiction, con Elena Sofia Ricci. Ecco lee la trama:Leggi anche: Il segreto, Beautiful, Una Vita: cosa succede venerdì 24Grazie all’aiuto di Toni, Laura apre un’attività di street food e cerca di farla funzionare, ma le cose non vanno proprio come la nostra protagonista si aspettava… Cresce la tensione tra Giada e Laura, mentre quest’ultima scopre che Marilù non le ha raccontato tutta la verità; a quel punto, Laura prende una decisione… Laura coinvolge Marilù nella sua attività… Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli… Giada ha un aspro litigio con la madre. Di conseguenza, Laura inizia a temere che Giada voglia andarsene di casa… Tutte ...

CIAfra73 : Speciale Fictionerò: #VivieLasciaVivere, primo appuntamento. Con Elena Sofia Ricci, in prima visione assoluta su #.… - ilpopoloveneto : 'Vivi e lascia vivere': Intervista con Iaia Forte - rugiada71 : @Domus13791900 Elena Sofia Ricci e Antonio Gerardo Vivi e lascia vivere ambientato a Napoli - cattiviss_pater : Certo che Elena Sofia Ricci passa da 'Che Dio ci aiuti' a 'vivi e lascia vivere'. non voglio immaginare il titolo… - LinkaTv : E' iniziato Vivi e lascia vivere su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -