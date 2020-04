Vieri-Papu Gomez | “in squadra c’è un calciatore che sembra Messi | Ilicic si lamenta di

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Continuano le dirette Instagram di Bobo, l’ex attaccante dà appuntamento sui social per parlare di calcio, tra aneddoti e retroscena legati al mondo del pallone. Uno degli ultimi ospiti è stato il, l’attaccante dell’Atalanta è stato protagonista di una stagione veramente entusiasmante, in campionato e Champions League. Interessanti indicazioni, come riporta Sky Sport. “Abbiamo dei compagni che si fanno un culo così per noi, che corrono il triplo come De Roon e Freuler. Per una provinciale come l’Atalanta avere un attacco così con tre nomi importanti, senza dimenticarci di Muriel che ha fatto 14 gol partendo spesso dalla panchina, è pazzesco se si pensa che non c’è il budget delle big. Ogni anno comunque si vendono 2-3 titolari ma tiriamo fuori sempre qualcosa di ...