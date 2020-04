Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 23 APRILEORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA PARLIAMO DELLA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 23+500, È TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA MECCANICA. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. A TAL PROPOSITO, SONO ANCORA ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI. IN ENTRAMBI I CASI SONO SOSPESE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEI COMUNI. A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA ...