Un nuovo focolaio scoppia a Ischia | infettata anche una bimba di 3 anni

tgr_campania : #coronavirus Nuovo focolaio all’Ospedale Moscati di Avellino. #IoSeguoTgr #iostoacasa - GustavoMichele6 : L'ultima uscita di Renzi a Piazzapulita è fantastica: 'dobbiamo riaprire ed essere pronti a richiudere in caso di n… - TheExRedBeard1 : Renzi: “ La vera scommessa non è riaprire, ma essere pronti a richiudere nel caso di nuovo focolaio” Ok, il default quando? - Marzius821 : @xfleursdumaI Il nuovo focolaio partirà proprio dalle limonate a destra e manca di @DarkLadyMouse . - BeliceIt : Alfano: “Nuovo caso Covid-19 a Castelvetrano, focolaio esterno” -

