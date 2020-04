Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Uno dei migliori script degli ultimi anni" (Di giovedì 23 aprile 2020) Chris Hemsworth ha parlato dello script di Thor: Love and Thunder, il prossimo film che verrà diretto da Taika Waititi. Thor: Love and Thunder riporterà sul grande schermo l'attore Chris Hemsworth e la star della Marvel ha rivelato la sua reazione alla lettura dello script. Le parole dell'interprete del divino supereroe sono state pubblicate in occasione di un'intervista rilasciata al Philadelphia Inquirer. Chris Hemsworth ha spiegato: "Si tratta di uno dei migliori script che ho letto negli ultimi anni". Il protagonista di Thor: Love and Thunder ha aggiunto lodando il lavoro del regista e sceneggiatore: "Si tratta di Taika Waititi al suo massimo e al meglio. Se la versione che ho letto sarà quella che porteremo sul grande schermo sarà ... Leggi su movieplayer Thor : Love And Thunder - New Asgard svelata nel concept art

