Regolamento condominiale e proprietà esclusive

Prima di procedere con la disamina del godimento delle proprietà esclusive dobbiamo tracciare le differenze tra due tipi di Regolamento condominiale, anche perché le conseguenze giuridiche scaturenti dalla presenza di una normazione prevista da un Regolamento piuttosto che dall'altro sono evidenti.Differenza tra Regolamento condominiale assembleare e Regolamento contrattualeProprietà esclusive: godimento nel Regolamento assembleare Proprietà esclusive: godimento nel Regolamento condominiale contrattualeChe natura hanno le limitazioni alle proprietà esclusive?Differenza tra Regolamento condominiale assembleare e Regolamento contrattualeTorna su Esistono, infatti, due tipi di Regolamento condominiale: il Regolamento assembleare ed il Regolamento contrattuale. Il Regolamento assemble...

Alla domanda in assoluto più gettonata risponde il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Insomma i runner devono rassegnarsi e continuare a correre attorno ai condomini. Lo stesso devono fare i ...

Condizionatori, uso della cosa comune e decoro

Iter Giudiziale A sostegno della pretesa azionata il condominio ha mosso tre obiezioni, deducendo l'avvenuta violazione (i) del regolamento vigente, (ii) dell'art. 1102 Cod. Civ. inerente il pari uso ...

