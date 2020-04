Quanto servirà ancora l’autocertificazione per gli spostamenti?

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020)serviràl’autocertificazione per gli? Apare – ma per adesso non ci sono annunci ufficiali – dopo il 4 maggio per spostarsi nella propria città e da comune a comune nella stessa regione non servirà più. Scrive oggi La Stampa che però questo potrebbe non valere per tutti: Dentro il proprio comune si potrà girare senza autocertificazione, che invece serviràse ci si spingerà oltre. Ma non fino a varcare i confini regionali, perché per girare liberamente lungo lo Stivale bisognerà aspettare il 28 maggio. Per gli over 70 più esposti al rischio Covid si ipotizza invece l’uscita in fascia protetta dalle 10,30 alle 18, per evitare il tran tran casa-lavoro. Si ripropone quindi il tema delle limitazioni per gli anziani con patologie gravi anche oltre il 4 ...