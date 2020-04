Pres Crotone | Con questo protocollo si fa fatica in Serie A | figuriamo noi in B e la

(Di giovedì 23 aprile 2020) Gianni Vrenna,idente del, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "? Avranno grandi difficoltà inA,ci inB e in Lega Pro.

Ultime Notizie dalla rete : Pres Crotone

TgCal24.it

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Protocollo? Avranno grandi difficoltà in Serie A, figuriamoci in Serie ...L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo piu' elevato e' la Lombardia (25.670 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (24.760 euro), mentre la Calabria ...