Pino Quartullo | mai tradito Elena Sofia Ricci La lasciai | ma non per altre donne

(Di giovedì 23 aprile 2020)replica adsmentendo il tradimento: "la, ma finchè sono stato con lei non ho sfiorato".

infoitcultura : Elena Sofia Ricci, l’ex Pino Quartullo attacca: “Accuse false e gravi” - libero_it : RT @dilei_it: Elena Sofia Ricci, l’ex Pino Quartullo attacca: “Accuse false e gravi” - zazoomblog : Pino Quartullo si difende dall’accusa di Elena Sofia Ricci: “cosa falsa e grave” - #Quartullo #difende #dall’accus… - zazoomnews : Pino Quartullo si difende dall’accusa di Elena Sofia Ricci: “cosa falsa e grave” - #Quartullo #difende #dall’accus… - dilei_it : Elena Sofia Ricci, l’ex Pino Quartullo attacca: “Accuse false e gravi” -

Ultime Notizie dalla rete : Pino Quartullo

Pino Quartullo replica ad Elena Sofia Ricci spiegando di non averla mai tradita durante la loro storia d’amore. Attore, sceneggiatore e regista, Pino Quartullo, in un’intervista rilasciata al ...“Lei è la regina della fiction e io solo un valvassore, ma anche il valvassore ha diritto di dire la sua”. Sono parole amare quelle di Pino Quartullo, apprezzato attore teatrale e ex di Elena Sofia ...