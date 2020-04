Obbligo mascherine su treni e aerei: ecco la bozza del prossimo decreto (Di giovedì 23 aprile 2020) Obbligo mascherine su treni e aerei: ecco la bozza del prossimo decreto Coronavirus: come superare l’emergenza sanitaria in corso? Governo, tecnici (il gruppo capitanato da Vittorio Colao) ed esperti (comitato tecnico-scientifico) stanno lavorando in queste settimane per mettere a punto le misure che tutti saremo chiamati a rispettare una volta avviata la fase 2. I trasporti sono un segmento cruciale perché attraversa vari ambiti economici. Già da tempo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato di aver affidato al gruppo di tecnici coadiuvati da Vittorio Colao la riorganizzazione necessaria al Paese per ripartire e le cui proposte passano poi al vaglio del decisore politico. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dall’Ansa già il prossimo decreto di cui si attende la pubblicazione entro il 3 maggio 2020 potrebbe contenere alcune ... Leggi su termometropolitico Obbligo di mascherine su treni e aerei «Tariffe diverse a seconda dell’orario»

Quando riaprono barbieri - parrucchieri ed estetiste? Tre date in lizza : obbligo di appuntamento - mascherine e sterilizzazione degli attrezzi

Coronavirus - alla Camera obbligo mascherine in commissioni e aula (Di giovedì 23 aprile 2020)suladelCoronavirus: come superare l’emergenza sanitaria in corso? Governo, tecnici (il gruppo capitanato da Vittorio Colao) ed esperti (comitato tecnico-scientifico) stanno lavorando in queste settimane per mettere a punto le misure che tutti saremo chiamati a rispettare una volta avviata la fase 2. I trasporti sono un segmento cruciale perché attraversa vari ambiti economici. Già da tempo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato di aver affidato al gruppo di tecnici coadiuvati da Vittorio Colao la riorganizzazione necessaria al Paese per ripartire e le cui proposte passano poi al vaglio del decisore politico. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dall’Ansa già ildi cui si attende la pubblicazione entro il 3 maggio 2020 potrebbe contenere alcune ...

Agenzia_Ansa : Bozza decreto, obbligo di mascherine su treni e aerei, tariffe diverse a seconda dell'orario #ANSA - DarioNardella : Da domani scatta l’obbligo di indossare la #mascherina. Una cosa però: abbandonarla per strada è inaccettabile!!! ??… - RegLombardia : ??#LNews #coronavirus, @RegLombardia lancia piano per 'nuova normalità': dal 4 maggio obbligo mascherine, test e nor… - MMMjuliette : RT @Santas_Official: Dopo 40 giorni di lockdown ancora non si trovano guanti, alcol, amuchina (neppure il lievito!) ma pensiamo alla #riape… - Dome689 : Mascherina per tutti i lavoratori, anche negli uffici. Obbligatoria sui mezzi pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo mascherine Da oggi alla Camera l'obbligo di mascherina anche quando si parla in aula, ministri compresi la Repubblica Da oggi alla Camera l'obbligo di mascherina anche quando si parla in aula, ministri compresi

Alla fine i questori di Montecitorio hanno rotto gli indugi e, dopo le ultime proteste, imposto l'uso in assemblea e nelle commissioni, anche se già ...

Fase 2, se i contagi aumenteranno verranno istituite nuove zone rosse

Gli spostamenti saranno consentiti anche all'interno della stessa regione senza dover compilare autocertificazioni e comunque le aperture dovranno avvenire nel rispetto di stringenti protocolli di ...

Alla fine i questori di Montecitorio hanno rotto gli indugi e, dopo le ultime proteste, imposto l'uso in assemblea e nelle commissioni, anche se già ...Gli spostamenti saranno consentiti anche all'interno della stessa regione senza dover compilare autocertificazioni e comunque le aperture dovranno avvenire nel rispetto di stringenti protocolli di ...