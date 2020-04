Molinari direttore di Repubblica. Giannini guiderà La Stampa

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il Cda di Gedi Gruppo Editoriale ha nominato Mauriziodella testata Lain sostituzione di Carlo Verdelli, al quale ha espresso «gratitudine per il lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno e piena solidarietà per le intimidazioni che sono state rivolte contro la sua pers

lorepregliasco : Maurizio Molinari nuovo direttore di Repubblica, Massimo Giannini nuovo direttore della Stampa. Buon lavoro a entra… - Agenzia_Ansa : #Editoria Maurizio Molinari lascia @LaStampa per andare a dirigere @larepubblica_ . Massimo Giannini dirigerà il qu… - pietroraffa : ??Secondo Ansa, Molinari dovrebbe diventare direttore di Repubblica, Giannini de La Stampa, Mattia Feltri di Huffpost - MaruscoP : RT @unoscribacchino: Chi è il nuovo direttore di @repubblica. Il razzismo italiano e i fantasmi del deserto, ovvero: 20 sfondoni di Mauriz… - ringetto65 : RT @Virus1979C: Riassumendo, Elkann nomina Giannini direttore de la Stampa, Molinari direttore di Repubblica e Feltri direttore HuffPost. -

Ultime Notizie dalla rete : Molinari direttore

Il Cda di Gedi Gruppo Editoriale ha nominato Maurizio Molinari direttore della testata La Repubblica in sostituzione di Carlo Verdelli, al quale ha espresso «gratitudine per il lavoro svolto nel corso ...Il Consiglio di GEDI ha nominato Direttore de La Repubblica in sostituzione di Carlo Verdelli, al quale ha espresso gratitudine per il lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno e piena solidarietà per ...