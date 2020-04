Madre irreperibile, padre disperato: per la bimba di due mesi parte la corsa all’adozione (Di giovedì 23 aprile 2020) parte la corsa all'adozione della bimba di due mesi che, abbandonata dalla Madre, era rimasta con il padre. L'uomo, disperato, non riusciva più a occuparsene, tanto da arrivare a "offrirla" ai passanti, purché la accudissero. Rintracciato dagli agenti, è stato accompagnato ad iniziare l'iter per la messa in tutela della neonata. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020)laall'adozione delladi dueche, abbandonata dalla, era rimasta con il. L'uomo,, non riusciva più a occuparsene, tanto da arrivare a "offrirla" ai passanti, purché la accudissero. Rintracciato dagli agenti, è stato accompagnato ad iniziare l'iter per la messa in tutela della neonata.

BoisTitti : @frankdebour Si ??. Ma io ho un sospetto brutto. Ho il sospetto che il prof non stia bene. Non risponde lui e da 10… - mariagrohl : oggi in casa atmosfera serena mia madre impreca al vento perché mio padre è irreperibile da stamattina e quello di… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre irreperibile Madre irreperibile, padre disperato: per la bimba di due mesi parte la corsa all’adozione Napoli Fanpage.it Madre irreperibile, padre disperato: per la bimba di due mesi parte la corsa all’adozione

Ancora irreperibile invece la madre. Una storia che ha avuto un lieto fine grazie alle forze dell'ordine, intervenute dopo le segnalazioni di residenti che parlavano di un uomo che, con in braccio una ...

Coronavirus a Napoli, per la piccola Marienne è già partita la corsa all'adozione

Per ora gode di un ottimo stato di salute e in ospedale la stanno sottoponendo a vari screening. Stiamo inoltre proseguendo le ricerche della madre, al momento è irreperibile». Sono stati proprio gli ...

Ancora irreperibile invece la madre. Una storia che ha avuto un lieto fine grazie alle forze dell'ordine, intervenute dopo le segnalazioni di residenti che parlavano di un uomo che, con in braccio una ...Per ora gode di un ottimo stato di salute e in ospedale la stanno sottoponendo a vari screening. Stiamo inoltre proseguendo le ricerche della madre, al momento è irreperibile». Sono stati proprio gli ...