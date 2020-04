Latina e provincia, controlli nelle case di riposo: «Emerse criticità in 7 strutture, atti trasmessi a Comuni e NAS» (Di giovedì 23 aprile 2020) Continua a tenere banco la questione delle case di riposo nel Lazio, così come in altre parti d’Italia, in merito all’emergenza Coronaviurus. L’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato, nell’ultimo report giornaliero, ha dichiarato l’esito dei controlli operati dalla Asl di Latina, competente territorialmente per la provincia pontina. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio: nuovi contagi stabili sotto quota 100 «A seguito dei controlli effettuati dalla Asl di Latina sono Emerse criticità in 7 strutture del territorio», ha dichiarato D’Amato. «I rilievi sono relativi al numero degli ospiti superiori a quanto autorizzato e al fatto di ospitare persone non autosufficienti». Tutti gli atti sono stati trasmessi ai Comuni di Sabaudia, Lenola, Aprilia e Sezze e ai Carabinieri dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus in Provincia di Latina : si conferma il trend di frenata dei contagi - oggi un solo nuovo caso

