La geologia in un touch: online i modelli virtuali di vulcani, faglie attive e fondali marini (Di giovedì 23 aprile 2020) Dalla Grecia all’Islanda, dall’Italia alle Maldive. Tutto in un touch. Studenti, ricercatori o semplici curiosi potranno ritrovarsi, con un clic, sulle pendici di vulcani attivi, sui fondali oceanici, lungo faglie attive o all’interno di caldere vulcaniche. Ambienti reali fotografati con i droni e fruibili attraverso la realtà virtuale direttamente da casa. Lo staff del Laboratorio di Realtà Virtuale per le Scienze della Terra – GeoVires ( del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente della Terra dell’Università di Milano-Bicocca ha infatti deciso di mettere a disposizione quaranta siti geologici virtuali, denominati “Virtual Outcrops”, per rendere esplorabili in prima persona siti geologici di varie parti del mondo. Sarà così possibile effettuare delle vere e proprie escursioni geologiche attraverso la ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 23 aprile 2020) Dalla Grecia all’Islanda, dall’Italia alle Maldive. Tutto in un. Studenti, ricercatori o semplici curiosi potranno ritrovarsi, con un clic, sulle pendici diattivi, suioceanici, lungoo all’interno di caldereche. Ambienti reali fotografati con i droni e fruibili attraverso la realtà virtuale direttamente da casa. Lo staff del Laboratorio di Realtà Virtuale per le Scienze della Terra – GeoVires ( del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente della Terra dell’Università di Milano-Bicocca ha infatti deciso di mettere a disposizione quaranta siti geologici, denominati “Virtual Outcrops”, per rendere esplorabili in prima persona siti geologici di varie parti del mondo. Sarà così possibile effettuare delle vere e proprie escursioni geologiche attraverso la ...

