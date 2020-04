Gasparri fa causa a Fedez/ Il rapper “Lui diede della cicciona a una minorenne!” (Di giovedì 23 aprile 2020) Gasparri contro Fedez annuncia causa su Twitter, la dura replica del rapper che ricorda quando il politico offese una minorenne Leggi su ilsussidiario Maurizio Gasparri annuncia di aver fatto causa a Fedez - il rapper replica : “Vogliamo ricordare a tutti cosa hai fatto tu?”

Maurizio Gasparri fa causa a Fedez - la replica dell’artista è al veleno (Di giovedì 23 aprile 2020)controannunciasu Twitter, la dura replica delche ricorda quando il politico offese una minorenne

Fedez : Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a… - Pannaacida_ : RT @Fedez: Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché… - PpPagliaro : RT @Fedez: Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché… - FrancescaJuve63 : RT @Fedez: Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché… - emichir : @Devabole @gasparripdl @Fedez Non lo sa nemmeno @Fedez ?? -