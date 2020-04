Gallera: “Malati Covid nelle Rsa? Rifarei tutto” (Di giovedì 23 aprile 2020) "La Rifarei per il bene dei miei concittadini". Così l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in merito alla delibera firmata dalla Regione per il trasferimento di pazienti Covid nelle Rsa durante i momenti più critici della pandemia che ha colpito la regione. Tali trasferimenti, però, potrebbero essere stati la causa principale delle stragi registrate nelle case di riposo tra gli anziani ospiti. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) "Laper il bene dei miei concittadini". Così l'assessore al Welfare della Lombardia Giulioin merito alla delibera firmata dalla Regione per il trasferimento di pazientidurante i momenti più critici della pandemia che ha colpito la regione. Tali trasferimenti, però, potrebbero essere stati la causa principale delle stragi registratecase di riposo tra gli anziani ospiti.

pietroraffa : #Fazio:'Nei giorni in cui si diceva di non andare a trovare i nonni, Regione Lombardia fa una delibera in cui dice… - chetempochefa : 'Qual è il senso che ha avuto spostare i malati di #coronavirus nelle RSA?' @fabfazio intervista Giulio #Gallera a… - francesco_colla : RT @carlakak: Per giustificare lo sperpero milionario dell'ospedale Fiera di Milano, i due deficienti Leghisti Fontana e Gallera fanno pres… - AnnaGiacovazzo : RT @carlakak: Per giustificare lo sperpero milionario dell'ospedale Fiera di Milano, i due deficienti Leghisti Fontana e Gallera fanno pres… - serebellardinel : RT @carlakak: Per giustificare lo sperpero milionario dell'ospedale Fiera di Milano, i due deficienti Leghisti Fontana e Gallera fanno pres… -

