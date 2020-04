Focus sull’alimentazione dei più piccoli | cosa non deve mai mancare nella merenda?

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il termine, deriva dal latino “Merere”, che significa meritare, infatti viene definito pasto accessorio ma può aiutarci ad arrivare al pasto principale meno affamati, specialmente nei bambini può essere utile farla. Ogni bambino è diverso, ci sono bambini famelici ai quali, come si suol dire, “dobbiamo levare il pane di bocca” mentre altri che non mangerebbero mai. “Il bambino nonessere forzato a mangiare, né a finire necessariamente il pasto come facevano i nostri nonni. In questo caso andremmo ad inibire, a lungo andare, i segnali fisiologici di sazietà”, spiega la Dr.ssa Gaia Gagliardi – Dietista (Centro Medico UNISALUS). “Il bambino è in grado, fin dalla nascita, di riconoscere stimoli come fame e sazietà e regolare l’introito energetico giornaliero mangiando ad ...