Fase 2 e ripartenza, cosa prevede, norme e regole (Di giovedì 23 aprile 2020) Sarà un via libera progressivo alle attività economiche, industriali e di commercio - fino ad arrivare a quelle di svago e tempo libero - la partenza della cosiddetta 'Fase 2' che dal 4 maggio traghetterà l'Italia fuori dal lockdown e dal picco acuto dell'emergenza Coronavirus. Un via libera ragionato che nasce dalla consapevolezza che il virus non è vinto, ma che il Paese non sarebbe in grado di sostenere un prolungamento delle misure di restrizione, né dal punto di vista economico né da quello psicologico. Il parere recapitato dal Comitato tecnico-scientifico al capo del Governo, Giuseppe Conte, è partito così da questa riflessione per mettere nero su bianco le linee guida da recepire nel Dpcm con cui Conte proverà a riaccendere i motori della vita economica e sociale in Italia.La pietra angolare resterà, ... Leggi su panorama Prima i negozi - poi bar e ristoranti. Ecco il piano per la ripartenza. Dal 4 maggio spostamenti solo nelle proprie regioni. Ma Conte avverte : la Fase 2 non è il liberi tutti

Come uscire in sicurezza nella fase 2 : manuale per la ripartenza dal coronavirus

Prende forma la Fase 2. La task force guidata da Colao ha consegnato a Conte il suo piano. Ripartenza dal 4 maggio ma alcune attività potranno riaprire già da lunedì (Di giovedì 23 aprile 2020) Sarà un via libera progressivo alle attività economiche, industriali e di commercio - fino ad arrivare a quelle di svago e tempo libero - la partenza della cosiddetta '2' che dal 4 maggio traghetterà l'Italia fuori dal lockdown e dal picco acuto dell'emergenza Coronavirus. Un via libera ragionato che nasce dalla consapevolezza che il virus non è vinto, ma che il Paese non sarebbe in grado di sostenere un prolungamento delle misure di restrizione, né dal punto di vista economico né da quello psicologico. Il parere recapitato dal Comitato tecnico-scientifico al capo del Governo, Giuseppe Conte, è partito così da questa riflessione per mettere nero su bianco le linee guida da recepire nel Dpcm con cui Conte proverà a riaccendere i motori della vita economica e sociale in Italia.La pietra angolare resterà, ...

NicolaMorra63 : Mi piacerebbe che la ripartenza fosse guidata dalla prudenza della razionalità e non dalla temerarietà della ricerc… - crippa5stelle : Il Governo sta lavorando alla fase due con serietà e responsabilità, così come ha gestito l’emergenza per far ripar… - Corriere : Arcuri: «Nessuna ripresa senza salute. In Lombardia 5 volte i morti civili della guerra» - GeMa7799 : La ripartenza della Lamorgese: permessi lunghi agli immigrati... - soteros1 : RT @Libero_official: 'Fase 2 significa convivenza col #coronavirus, non ripartenza'. Luca #Zaia all'attacco: 'Non permettetevi di dire che… -