Elisa Isoardi, gaffe epica in diretta. Una scena davvero imbarazzante: “Ma tu?” (Di giovedì 23 aprile 2020) Anche Elisa Isoardi si è data alle dirette Instagram. Senza apparire più in tv e senza poter uscire di casa, la bella conduttrice de La Prova del cuoco si è unita alle colleghe che si tengono in contatto coi fan sui social in questo periodo di quarantena. Il format si chiama #aperitivoconElisa e consiste in incontri virtuali con altri personaggi noti. Alle dirette partecipa spesso anche la zia di Elisa Isoardi. È con lei, come raccontato a Un Giorno da Pecora su Radio Rai, che sta vivendo in questo momento. Dopo la storia con Matteo Salvini, la conduttrice ha avuto una relazione con Alessandro Di Paolo ma è tornata single. “Sto molto attenta alle restrizioni – ha raccontato – Sto in casa, insieme a mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma”. (Continua dopo la foto) Insieme a Elisa Isoardi e a zia Gabriella, ... Leggi su caffeinamagazine Elisa Isoardi - gaffe social : non c’è Conticini ma uno sconosciuto - reazione

Elisa Isoardi - per errore parte in diretta la videochat con uno sconosciuto

