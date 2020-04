Dall’Inghilterra | “Friedkin accusato di evasione in Tanzania” | ma arriva la risposta

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Si sarebbe immaginato un aprile 2020 diverso Dan Friedkin, il magnate texano vicino all’acquisto della Roma. Un passaggio di proprietà imminente, quasi fatto, prima che la pandemia bloccasse tutto e cambiasse anche le carte in tavola. Per non farsi mancare nulla, nelle ultime ore sono anche circolate voci dall’Inghilterra riguardanti il ricco imprenditore: secondo quanto riferisce il The Guardian, infatti, sarebbe uscito fuori un criterio di assunzione per evadere le tasse (70 milioni di dollari circa) da parte delle otto società che la Friedkin Group possiede in Tanzania. Come? Attraverso conti offshore aperti tra le Isole Cayman, Cipro, Mauritius e Svizzera. “Abbiamo pagato milioni di dollari in tasse e investito nelle comunità locali per aiutare lo sviluppo economico di questo paese straordinario che amiamo. Abbiamo assunto più di ...