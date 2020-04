Coronavirus | salgono a 13 i farmacisti morti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ieri è stata comunicata la scomparsa di altri duecolpiti dal Covid-19, portando così a 13 il numero deia causa dell’epidemia. “Sono Angela Casotti, che esercitava in una farmacia di Fidenza (PR) dove era nata, e Mauro Toccaceli, socio titolare di una farmacia di Limbiate (MI). Due professionisti e due persone stimati e amati dalla collettività per la quale hanno rappresentato un riferimento anche sul piano umano”, dice Andrea Mandelli, presidente della Fofi. “Non ci sono più parole ormai per descrivere il dolore per queste perdite, che sono anche il riflesso di una situazione critica. Ai, malgrado le nostre richieste risalgano al 24 febbraio e gli impegni assunti dalle autorità, non sono ancora stati consegnati i necessari dispositivi di protezione. A questa grave difficoltà, si aggiunge il ...