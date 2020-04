Coronavirus nel Lazio, i contagi Comune per Comune: ecco la mappa aggiornata (Di giovedì 23 aprile 2020) Sono 4463 gli attuali casi positivi al COVID-19 nella Regione Lazio, dii cui 2892 in isolamento domiciliare, 1384 ricoverati non in terapia intensiva e 187 ricoverati in terapia intensiva. 370 sono i pazienti deceduti e 1142 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5975 casi. Nella giornata si è registrato un dato totale nel Lazio di 80 casi di positività: prosegue quindi un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58. Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 22 aprile il numero dei positivi è salito a 991, con altri 20 nuovi casi, quindi un quarto del totale dell’intera Regione. Nei Castelli Romani la situazione più preoccupante è quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - più 180mila morti nel mondo ( ma anche oltre 4 milioni di pazienti guariti)

Coronavirus nel mondo : oltre 180.000 morti - l’Onu lancia l’allarme carestie

Coronavirus - tra conferme e novità : cosa c'è nel decreto di aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Sono 4463 gli attuali casi positivi al COVID-19 nella Regione, dii cui 2892 in isolamento domiciliare, 1384 ricoverati non in terapia intensiva e 187 ricoverati in terapia intensiva. 370 sono i pazienti deceduti e 1142 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5975 casi. Nella giornata si è registrato un dato totale neldi 80 casi di positività: prosegue quindi un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58. Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 22 aprile il numero dei positivi è salito a 991, con altri 20 nuovi casi, quindi un quarto del totale dell’intera Regione. Nei Castelli Romani la situazione più preoccupante è quella ...

MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche #coronavirus #governodiperacottari Approfittando dell’emergenza Coronavirus “Giggino” piazza l’… - LatinaBiz : Bollettino Da zero casi il 21 aprile a uno del 22, secondo il nuovo bollettino Asl di oggi, trattato a domicilio.… - momasaniello : RT @Libero_official: Ciò che non avete visto: mentre #Conte parlava in diretta, pioggia di insulti. Sempre più scarsa la fiducia nel premie… -