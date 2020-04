Coronavirus | le lobby della prostituzione chiedono aiuto | Non riusciamo più a

SmartCity4Italy : Big Tech ed epidemia di #coronavirus, #Facebook (+19%) e #Amazon (+3%) guidano la carica delle lobby negli USA. - Lanf040264 : #Pandemia #Coronavirus. #Rezza (#ISS): “Per noi il rischio accettabile è 0, per gli economisti 10. La politica fac… - generacomplotti : #FakeNews Secondo Giucas Casella il #COVID19 non è stato creato dalla lobby LGBTQI per aumentare l'utilizzo dei pes… - generacomplotti : #FakeNews Burioni ha detto che il #SARSCoV2 è una bufala della lobby LGBTQI-ABC-XYZ-SPQR per non abolire il reddito… - EraTuttoScritto : @repubblica solo una settimana fa: il PD vuole la patrimoniale... Ricapitolando: chi sceglie l'Europa vuole la pat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lobby Il coronavirus aiuterà la lobby dei sacchetti di plastica? Il Post Coronavirus, nasce il «ducato»: Castellino del Biferno batte moneta e pensa ai «Borbone bond»

E che tutto cambierà, dice il sindaco, non necessariamente in peggio: si vedono già gli «effetti del neoliberismo sfrenato a cui il Covid-19 ha iniziato a porre freno»… Va bene ... analizza la perdita ...

Deep State, cos’è e cosa c’entra col coronavirus/ “Ha portato arma biologica a Wuhan”

Ecco, potremmo pensare a lobby potentissime in grado di condizionare la manovra governativa statunitense. Questo tipo di narrativa è stata usata, ad esempio, per attaccare il consulente Usa per ...

E che tutto cambierà, dice il sindaco, non necessariamente in peggio: si vedono già gli «effetti del neoliberismo sfrenato a cui il Covid-19 ha iniziato a porre freno»… Va bene ... analizza la perdita ...Ecco, potremmo pensare a lobby potentissime in grado di condizionare la manovra governativa statunitense. Questo tipo di narrativa è stata usata, ad esempio, per attaccare il consulente Usa per ...