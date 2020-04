Concorso Comune Monza | 20 Agenti di Polizia Locale | ultimi giorni per iscriversi

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Mancano pochial termine per inviare le domande delper 20di: alle 23:59 del 27 Aprile la piattaforma online non raccoglierà più le candidature. I vincitori verranno inseriti nella categoria C del CCNL comparto funzioni locali. E’ fatta riserva di 4 posti a favore dei volontari delle Forze Armate. Vediamo in sintesi requisiti, modalità di invio domande e prove. Concorsi Lombardia: tutti i bandi pubblicatidi: requisiti Per l’ammissione gli aspiranti candidati devono essere in possesso del diploma di maturità e dei seguenti: patente di categoria B; maggiore età; cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.); idoneità fisica alle mansioni; non aver ...