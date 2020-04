COMETA ATLAS: uno spettacolo attesissimo, ma ultimi aggiornamenti terribili (Di giovedì 23 aprile 2020) Un evento straordinario sembrava accompagnare l'arrivo della COMETA ATLAS, annunciata luminosissima e ben visibile a occhio nudo. Si nutrivano grandi aspettative di assistere alla COMETA più luminosa degli ultimi anni, in avvicinamento verso la Terra e il Sole con minima distanza attesa nella terza decade di maggio. Il momento più indicato per poterla osservare ad occhio nudo era quindi proprio verso fine maggio. Si erano sprecate previsioni molto ottimistiche, tanto che talune stime ipotizzano una magnitudine da -2 (comunque ben visibile ad occhio nudo) fino a -11 (addirittura più luminosa di Venere e visibile di giorno). Le sorprese, sia positive che negative, sono però sempre dietro l'angolo con le comete: nel 2013 c'era tanta attesa sulla COMETA ISON, che avrebbe dovuto regolare enorme spettacolare, ma si è poi disintegrata passando ... Leggi su meteogiornale Cometa ATLAS - osservati due frammenti nel suo tuffo suicida verso il sole : “Sta esaurendo il suo gas” [FOTO]

Una meteora sfreccia nel cielo - sullo sfondo la cometa ATLAS : il VIDEO spettacolare

Un evento straordinario sembrava accompagnare l'arrivo della cometa Atlas, annunciata luminosissima e ben visibile a occhio nudo. Si nutrivano grandi aspettative di assistere alla cometa più luminosa ...

Occorrerà puntarlo tra le 21 e le 1 della notte tra il 29 e il 30 aprile. Non si tratta di un meteorite però, quindi non assisteremo a nessuna scia istantanea; al contrario invece della cometa Atlas, ...

Un evento straordinario sembrava accompagnare l'arrivo della cometa Atlas, annunciata luminosissima e ben visibile a occhio nudo. Si nutrivano grandi aspettative di assistere alla cometa più luminosa ...Occorrerà puntarlo tra le 21 e le 1 della notte tra il 29 e il 30 aprile. Non si tratta di un meteorite però, quindi non assisteremo a nessuna scia istantanea; al contrario invece della cometa Atlas, ...