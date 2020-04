App e privacy che ci siamo già giocati

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 23 aprile 2020) «Ha la tessera»? Quante volte, alla cassa di un negozio o di un supermercato, ci hanno rivolto questa domanda, per rifilarci una tessera di fidelizzazione? Quelle che poi tu raccogli i punti, i bollini o magari qualche sconto, e loro in cambio raccolgono tutto di te. La tessera non ce l’hai, ti fai ingolosire, la signorina allunga modulo e penna e zac, è fatta. Conviene però riavvolgere il nastro. Perché il negozio è in un’altra città, e per arrivarci hai fatto un pezzo di autostrada, pagando col Telepass che sa dove sei entrato e dove sei uscito. Poi per trovare il negozio ti sei localizzato con un’app per la navigazione satellitare. Magari hai anche pagato il parcheggio con lo smartphone, così eviti la faticosa raccolta degli spicci. Hai pranzato cercando un ristorante sul telefono, su quel sito che guardi sempre ...